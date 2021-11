Wat kan er straks wél allemaal rond het Dungens Gat?

DEN DUNGEN - Drie studenten van de Hogeschool Hall Larenstein in Velp zijn samen met inwoners van Den Dungen aan een uitgebreid onderzoek begonnen naar mogelijkheden om de Meerse Plas in Den Dungen op te waarderen. Ze brengen kansen in beeld en zoeken daar subsidiegelden bij. Begin volgend jaar presenteren ze hun bevindingen.

Niet meer achteromkijken naar de jarenlange gesprekken met alle gebruikers van de Meerse Plas, de gemeenten Den Bosch en Sint-Michielsgestel, maar juist vooruitkijken. Met die insteek zijn drie studenten van de Hogeschool Hall Larenstein aan de slag om met een frisse blik naar de toekomst van het Dungens Gat te kijken.

De studenten onderzoe­ken wat er kan bij de Meerse Plas en waar subsidie­pot­ten zijn te vinden

Landschapsarchitecten André Houtman en Margriet Sander van Houtman+Sander in Den Dungen kwamen samen met Stichting HELD op dit idee. ,,Ons bureau bestaat nu vijftien jaar. Daarom willen we als betrokken inwoners van Den Dungen wat doen”, licht Houtman toe. ,,En omdat wij allebei deze opleiding in Velp hebben gevolgd, zijn de lijnen kort met deze opleiding. De drie studenten onderzoeken nu wat er allemaal zou kunnen met de recreatieplas. Dingen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Ook zoeken ze er subsidiemogelijkheden bij. Niet onbelangrijk als je later tot uitvoering van plannen wilt komen.”

Studenten houden een enquête over de Meerse Plas bij de Jumbo in Den Dungen.

Vragen stellen bij Jumbo

Zo stonden de drie studenten onlangs al een dag bij de Jumbo voor de deur om de Dungense supermarktklanten te bevragen over het Dungens Gat en wat ze daarmee hebben. Houtman is ondertussen blij dat de gemeente Sint-Michielsgestel al ruim een halve ton heeft vrij gemaakt om volgend jaar het onderhoud van het groen rond de plas te laten aanpakken.

Werk met werk maken

Houtman: ,,Er is in Den Dungen al een nieuw initiatief om een natuurspeeltuin aan te leggen. Haak maar snel aan, zeg ik dan. Want als Gestel volgend jaar met het groen begint, kun je misschien al allerlei natuurlijke materialen zoals boomstammen direct laten gebruiken voor de aanleg van een natuurspeeltuin. Dan maak je werk met werk.”

Het groen rond de Meerse Plas wordt aangepakt. Er is veel achterstallig onderhoud aan bomen en struiken.

De studenten praten ook met de vaste gebruikers van het gebied rond de plas, de motorclub, duikclub, visclub en hondenclub. Houtman: ,,De visclub wilde voorheen niet meedoen met een gezamenlijk clubhuis. Ze hadden ondertussen een andere vijver gevonden aan het Vossengat. Maar ze praten nu opnieuw graag mee, want we willen ook nadenken over goede paaiplekken voor vis en meer natuurlijke oevers. Eventueel hier en daar wat vergraven en vlonders leggen met poelen. Elke keer nieuwe vis uitzetten en wachten tot de aalscholvers ze opeten, dat wil de visclub niet. Maar met paaiplekken groeit jonge vis er straks vanzelf op.”

Paddenstoelen zoeken. Natuureducatie kan ook rond de Meerse Plas.

Mogelijkheden voor natuureducatie worden ook bekeken. ,,De studenten onderzoeken dat allemaal. Je kan in het gebied makkelijk met kinderen van basisscholen een rondje maken en bijvoorbeeld paddenstoelen bekijken of andere natuurlessen geven. Als er wellicht een soort paviljoen komt, dan kan natuureducatie daar ook een onderdeel van worden.”

Inmiddels zijn er al een kabouterpad en trimbaan in het gebied. Daar heeft stichting HELD zich hard voor gemaakt en met hulp van veel Dungense vrijwilligers is dat tot stand gekomen. ,,De studenten bekijken zo allerlei onderdelen en aspecten die je bij het maken van een echt recreatief centrum voor het dorp kunt betrekken. Zo rond januari is hun project afgelopen. Wij begeleiden hen daarbij als landschapsbureau. Volgend jaar volgt een presentatie bij de gemeente. Dan krijgen we samen een goed beeld van wat er kan en hoe je dat zou kunnen financieren.”

De Meerse Plas in de zomer.