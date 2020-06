Wat te doen met de verzamelwoede van Ome Sjef?

BOXTEL - Hij ging verhuizen, maar die duizenden boeken konden niet mee naar zijn nieuwe woning. En dus ontfermen Myrte (18) en Sterre (18) zich over de gigantische collectie in hun nieuwe pop-up boekwinkeltje. Want stuur ‘Ome’ Sjef Dankers naar een boekenmarkt ...

De handgel staat keurig bij de deur. En de ruimte tussen de schappen in de nieuwe boekenwinkel Ome Sjef's is 'coronaproof'. Niets onderscheidt de nieuwe tijdelijke winkel op het oog van andere in deze tijd.

Dat is echter schijn. In ome Sjef's Bookstore, naast winkelcentrum Oosterhof in Boxtel, komen jong ondernemerschap en liefde voor het fysieke boek samen.

Net klaar op het vwo

De jonge ondernemers zijn Myrte de Jong en Sterre van Rijt, beiden 18 en alle twee net afgestuurd aan het vwo. En dus is er, voor een volgend schoolavontuur, even tijd voor iets anders. Kiezen tussen vakantiewerk of als zelfstandig ondernemer een centje bijverdienen. Het werd het laatste, ook met de steun van opa, de 'toevallige' eigenaar van het winkelpand net buiten Oosterhof dat al enige tijd leegstaat. En dus beschikbaar was voor het project van Myrte en Sterre.

Verzamelen maar

Dat ontstond na contact met de naamgever van de onderneming. Ome Sjef. Sjef Dankers om precies te zijn. Geschiedenisleraar in ruste en in Boxtel vooral bekend als een van de voormannen van de plaatselijke PvdA, een aantal jaren geleden. Maar ook boekenverzamelaar in hart en nieren. Stuur Sjef Dankers richting boekenmarkt of - winkel en hij komt thuis met zakken vol boeken. Natuurlijk, met geschiedenis als voornaam thema, maar ook andere. Tot stripboeken aan toe.

Eigen boeken terugkopen?

,,Ome Sjef is verhuisd", vertelt Myrte. ,,En kon z'n duizenden boeken niet meenemen naar zijn nieuwe woning." Aanvankelijk was het idee om de Vincentiusvereniging er 'blij' mee te maken. Tot het contact met Myrte. ,,Al snel kwam ik op het idee en m'n vriendin Sterre was ook meteen enthousiast." Dus is de winkel ingericht en draait sinds vorige week. Voor zo'n drie maanden is het plan.