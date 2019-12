Wat zijn de trends op de kerstmarkten in Den Dungen, Schijndel en Liempde?

Mirja Kits komt samen met haar partner en zoontje Lars even op temperatuur in De Litserborg. Voor de deur vindt de kerstmarkt van Den Dungen plaats. Zo’n dertig kramen bieden koopwaar in kerstthema aan, een grote groep kinderen poft popcorn boven smeulende kolen. ,,Kerstmarkten oubollig?’’ Kits kijkt verbaasd. ,,Een soort nieuwe oubolligheid dan toch. Het gaat natuurlijk om de ontmoetingen. In een dorp als dit breng je een kerstmarkt samen tot stand, met mensen die je kent. Wij woonden eerst in Den Bosch. Daar is de kerstmarkt misschien mooier, maar wel anoniemer.’’



Buiten koopt Rosemarijn Loggers een handgemaakt engeltje van vilt bij de kraam van de Wereldwinkel. ,,We gaan morgen op bezoek en ik vind dit een leuker cadeautje dan bloemen.’’ Dit hoort Carla, vrijwilligster in de Wereldwinkel, vaker. ,,De opbrengst van onze producten komt ten goede aan de makers ervan in Afrika en Azië. Misschien geeft dit mensen, zeker in deze tijd van het jaar, een goed gevoel.’’