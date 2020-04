Waterkant populair in coronatijd: aantal vissers groeit flink bij visclubs

Twee Canadese ganzen foerageren wat bij de oever van het Leysenven in park Molenwijk in Boxtel. Karpervissers Ronnie Schellekens en Johan van Brunschot hebben elk twee hengels staan, vlakbij de vlonder. En op de primusbrander pruttelt een rookworst die zo wordt opgegeten.

Quote Wij vissen al jaren en vinden het leuk. Ik snap wel dat het nu populair wordt met corona Ronnie Schellekens, visser

,,Nu is het lekker rustig. Het zou wat regenen vandaag. Dan blijven de gelegenheidsvissers weg. Maar je moest afgelopen weekeinde maar eens kijken. Drukte van jewelste. Ja, wat moeten ze ook met corona? Vissen kun je veilig doen. Veilig op afstand van de ander en lekker buiten. Ik snap wel dat het populair is. Wij vissen al jaren en vinden het erg leuk om te doen”, vertelt Ronnie Schellekens.

Quote Afgelopen weekeinde zijn we overal gaan kijken, maar het was erg druk Johan van Brunschot, visser

Zijn compaan Van Brunschot haalt de rookworst uit het pannetje en maakt de broodjes klaar: ,,Vanochtend nog een karper gevangen. Afgelopen weekeinde zijn we op meerdere plekken gaan kijken. In Den Bosch, in Best en hier. Maar het was overal wel druk. Nu is het lekker rustig. Heerlijk.”

50.000 extra vispassen uitgegeven

Landelijk is er een enorme toename van het aantal vissers. Dat merken ze bij Sportvisserij Nederland, die dit jaar 50.000 extra vispassen heeft uitgegeven. Dat betekent een stijging van 20 procent ten opzichte van voorgaande jaren. En de piek ligt in de afgelopen weken tijdens het verplicht thuisblijven vanwege corona.

Veel veertigers en vijftigers die stopten met vissen weer begonnen

Hans van Erp van Dierenspeciaalzaak Boxtel in winkelcentrum Oosterhof merkt het ook dat het drukker is met vissers en mensen die vispassen komen aanvragen. Met de aanschaf van een vispas ben je direct lid van de plaatselijke visvereniging. In Boxtel is dat Ons Genoegen. ,,Ik denk wel 20 procent meer. Je ziet veel veertigers en vijftigers die ooit gestopt zijn met vissen en nu weer terugkeren. Maar ook nieuwe jeugdleden komen een vispas halen. En vaak ook visspullen kopen.”

Goed voor de omzet

Die ervaring heeft Berrie Schellekens van speciaalzaak De Molen in Schijndel ook. ,,Het is een beetje half om half. Jeugd en ouderen die gaan vissen. Heel fijn voor mijn zaak. Het genereert toch extra veel klanten die allemaal wat kopen, van een werphengeltje tot een vaste hengel en allerlei accessoires. Dat is goed voor onze omzet.”

Altijd Beet kreeg er een dikke honderd leden

De Schijndelse vissers gaan veelal richting de Leemputtenweg naar visvereniging Altijd Beet. Henk van Doornik en Sjaak Langenhuijzen van Altijd Beet denken dat er wel een dikke honderd nieuwe jeugdleden bijgekomen zijn. ,,We hebben een hele mooie vijver hier. Met spiegel-, schub- en graskarpers. Maar ook brasem en steur zit hier en een gewoon voorntje. Dus voor alle soorten vissers is er wel wat te vissen.”

Jeugdviswedstrijd: gaat die wel door?