Waterleiding kapot gerukt bij inbraak in clubhuis VV Irene: kantine staat blank

Paul Bezembin­der wint gedichten­wed­strijd Meierij­stad 75 jaar Herdenken & Bevrijden

18 september Paul Bezembinder is de winnaar van de gedichtenwedstrijd Meierijstad 75 jaar Herdenken en Bevrijden. In de raadzaal in de bibliotheek in Veghel kreeg hij deze woensdag het juryrapport en een beeldje uit handen van wethouder Menno Rozendaal. Tweede werd Anneke Wasscher en in de categorie Jeugd won de 12-jarige Lieke uit Veghel.