Waterleiding uit 1939 vervangen in Esch

ESCH - Het waterleidingnetwerk in de Leunisdijk in Esch is aan vernieuwing toe. Dat kan onderhand ook, want het stamt grotendeels uit 1939. Brabant Water laat de klus uitvoeren; de start ervan is in de eerste helft van deze maand.

Overlast voor bewoners van de straat is onvermijdelijk, aldus de watermaatschappij die in totaal een waterleidingnetwerk van 18.000 kilometer heeft in de provincie.

300 meter daarvan wordt in de Leunisdijk in Esch vervangen. Dat werk gebeurt vooral buiten, maar in sommige gevallen moeten ook aansluitingen in de meterkast worden vervangen, aldus Brabant Water, dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert.

Verder zal af en toe de watertoevoer afgesloten zijn. Bewoners worden daarover tijdig geïnformeerd. Verder wordt de straat opengebroken waardoor woningen niet of minder goed bereikbaar zijn.

Werk aan het riool