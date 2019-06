Waterschap waarschuwt voor blauwalg in Leijsenven in Boxtel

Spreek­beurt met paard in Helvoirt

15:13 HAAREN - Er stond vanochtend bijna een paard in de gang van de klas van juf Kim van Rooij van de Dr. Landmanschool in Helvoirt. De 7-jarige Imara van Schijndel hield haar spreekbeurt - wat tegenwoordig Show & Tell heet - namelijk over haar grote hobby paardrijden. En ze bracht een echt paard mee naar school.