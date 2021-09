Waterschappen maken vuist tegen zwerfafval: opruimen die troep

Per kano of supboard zwerfafval ruimen of gewoon al wandelend plastic tussen het riet uit pulken. De actie ‘Scheppen voor schoon water’ loopt deze week in de opmaat naar de World Cleanup Day: de grootste wereldwijde zwerfafvalactie komende zaterdag. Ook Waterschap De Dommel doet mee. Niet met een actie, maar wel met een pakket met daarin handschoenen, een schepnet, vuilniszakken en informatiemateriaal, zoals de waterschijf van vijf met tips. ,,Iedereen kan een pakket aanvragen om daarmee te gaan opruimen”, legt de woordvoerder van Waterschap De Dommel uit. ,,Vorig jaar deden we dat met een groep mensen, maar dit jaar gaan de mensen dus zelf op stap. We hebben al diverse aanvragen voor pakketten gekregen vanuit allerlei hoeken in Brabant.’’ Voor Waterschap De Dommel maakt de actie onderdeel uit van de zogenoemde Waterbazencampagne. ,,Waterbazen zijn mensen die doelbewust bezig zijn met het vasthouden en schoonhouden van water, bijvoorbeeld door regenwater op te vangen en zwerfafval op te ruimen. Iedereen die dat doet, is een Waterbaas.” Het opruimen kan met de app Litterati. ,,Je moet inloggen met de code: WATERBAZEN. Daarmee registreer je de soorten afval die je opruimt en waar je het vindt. Zo wordt in kaart gebracht om wat voor soort afval het gaat en waar het ligt.”