Waterschappen sjouwden met bakken vis: droogte kost tonnen

De aanpak van de extreme droogte van de afgelopen maanden heeft bij de waterschappen vele honderden kopzorgen veroorzaakt én een berg geld gekost. Alleen al bij waterschap Aa en Maas werd voor zeker 730.000 euro extra uitgegeven aan de bestrijding van de droogte en bijkomende problemen.

De Dommel zet uren inzet droogte niet in de boeken. ,,Dat is gewoon ons werk", zegt watergraaf Peter Glas.

Bij waterschap De Dommel staat de teller weliswaar op 60.000 euro. Maar daar zijn de extra uren personeelsinzet voor de bestrijding van de droogte vooralsnog niet in de boeken gezet. ,,Dat hoort namelijk bij ons werk”, zegt watergraaf Peter Glas van De Dommel.

Met bakken vis gesjouwd

Waterschap Aa en Maas heeft de uren wel gerekend. Het gaat dan om 7000 uren personeelskosten, zijnde ongeveer zes ton, en ook 130.000 euro die werd uitgegeven aan allerlei zaken zoals extra advies van de laboratoria van Aquon, die Aa en Maas advies geeft over waterkwaliteit en watermonsters neemt. Maar ook werd er met bakken vis gesjouwd bij droogvallende wateren en werden extra pompen ingezet om ecologisch waardevolle beken van water te voorzien.

Quote Er was een speciale reddingsac­tie nodig bij de Peelvenen Jos Kruit, Waterschap Aa en Maas

,,Een speciale actie was nodig voor de Peelvenen, bij Helenaveen. Dat is een van de meest zeldzame West-Europese natuurgebieden met hoogveen”, vertelt Jos Kruit van Aa en Maas. ,,Daar hebben we een schil van water omheen laten leggen in de omliggende waterlopen. Daardoor sijpelde het eigen veenwater niet weg. Daarmee is dat hoogveen uiteindelijk gered.”

Quote Zeker 65 monster naar laboratori­um voor blauwalgon­der­zoek Eric Broers, Waterschap Aa en Maas

Aa en Maas had ook de handen vol aan blauwalg. ,,Er zijn zeker 65 monsters door het laboratorium van Aquon onderzocht. Maar er zijn veel meer meldingen gekomen. Nog nooit zoveel als deze zomer. Later zijn we alleen nog op risicovolle plekken met blauwalg aan de slag gegaan. Anders was er geen beginnen aan.”, zegt Eric Broers van Aa en Maas.

Elke druppel water vasthouden