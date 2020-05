Waterschappen zijn héél zuinig op grondwater: boeren mogen niet overal beregenen

BOXTEL/DEN BOSCH/BREDA - De Brabantse waterschappen als Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hebben besloten dat boeren alleen in extreem droge gebieden hun graslanden mogen beregenen. In andere gebieden, en vooral rond belangrijke natuurgebieden zoals Kampina en Huisvennen, wordt grondwater gespaard.

Het is na een natte periode begin dit jaar al erg vroeg droog en warm. De regen die er valt is niet noemenswaardig. En dat heeft het waterschap Aa en Maas in Den Bosch, waterschap De Dommel in Boxtel en Brabantse Delta in Breda doen besluiten om zeer zuinig beregening met grondwater van graslanden toe te staan voor boeren.

Alleen in hele droge gebieden beregenen

Het besluit van de drie waterschappen heeft een levensduur tot en met 9 mei. Later wordt gekeken hoe het verder moet met de strenge regels rond het gebruik van grondwater voor het beregenen van graslanden en eventueel sportvelden. ,,Alleen in het gebied waar het echt nodig is, mogen boeren grondwater gebruiken om het gras dat als voer voor de koeien wordt gebruikt, te beregenen. Dat geldt nu voor het gebied van de Boven-Dommel (hogere zandgronden)”, zeggen de drie waterschappen.

Bij aanhoudende droogte, zoals nu alweer het geval is, kan blijvende schade aan graslanden en sportvelden ontstaan. Om dat te voorkomen is de zogenaamde vijf procentsregeling in het leven geroepen. Alleen voor de Boven-Dommel wordt deze regeling nu van stal gehaald.

Zuinig op kwetsbare natuurgebieden