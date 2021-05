Watertuin Berlicum: ‘Mooi voorbeeld voor regenwatervijvers Gestel en Den Dungen’

Zonder publiek hebben de wethouders Eric van den Dungen en Ed Mathijssen van Sint-Michielsgestel woensdag de Watertuin tussen Berlicum en Middelrode geopend. Ze onthulden een informatiebord bij de vijver, die gevoed wordt met water van afgekoppelde woningen in Middelrode. Een select publiek kon via ‘schokkerige filmbeelden’ de opening via een zoombijeenkomst op de computer volgen.

Nieuw riool, regenwater afgekoppeld

Omdat het riool vervangen werd bij ongeveer 100 woningen in Middelrode kwam het idee de laatste jaren boven borrelen. Marloes Mutsaars en Wendy van den Hanenberg zagen kans om aan te sluiten met een theehuis dat nu Koekkoek heet. Ook Jesse Feuerriegel haakte aan. Hij kweekt een speciaal soort karpers voor visvijvers. Hij heeft nu 110 karpers in de vijver zitten voor de kweek. Je mag dus niet vissen in die vijver. De karpers zijn van Feuerriegel voor de verkoop. ,,Ik hoef maar vijf procent bij te voeren. De karpers leven van het voer uit de vijver. Over twee tot drie jaar zijn ze groot genoeg en gaan ze er weer uit voor de verkoop. Dan komen er weer nieuwe, jonge karpers in.”

Heidelust

Van den Dungen en Mathijssen hebben de ambitie om soortgelijke watertuinen ook voor Den Dungen en Sint-Michielsgestel te ontwikkelen. ,,Dat gebeurt wel op een later tijdstip. Denk aan het plan Heidelust, waar zoiets kan ontstaan. De Watertuin Berlicum-Middelrode is een mooi voorbeeld hoe we het elders ook kunnen doen.”

Ook in Nuland karpervijvers

Omdat er karpers zitten in de vijver, mag er in de wintermaanden niet worden geschaatst. ,,Dat geluid geeft te veel stress voor de vissen. Dus doen we dat niet", zegt Feuerriegel. Hij is ondertussen bezig in Nuland om nog twee grote vijvers te ontwikkelen. De vergunningaanvragen lopen daarvoor in het buitengebied van Nuland. ,,Dat worden wel afgesloten gebieden, niet voor publiek.”

Extra personeel

Wendy van den Hanenberg meldt dat theehuis Koekkoek inmiddels rustig is kunnen starten de laatste maanden. ,,Eerst afhaal. Er heeft nog niemand binnen op de stoeltjes gezeten vanwege de lockdown. Maar nu hebben we jonge dames aangenomen die ons gaan helpen, nu er steeds meer mag door het loslaten van de coronaregels.”

Volledig scherm Wendy van den Hanenberg (links) en Marloes Mutsaars van koffie en theehuis Koekkoek. © jan zandee fotoburo bolsius

Geen strak tuintje

De tuin rond de vijver heeft veel vruchtdragende struiken en bomen gekregen. Er staan hoogstamfruitbomen, een kruidenlaag waar insecten van kunnen profiteren en het wordt ecologisch beheerd. Slecht een keer per jaar wordt een klein deel gemaaid. ,,Geen strak tuintje", aldus Piet van Uden, beheerder groen van MijnGemeenteDichtbij.