We Are Electric staat als 'n huis in Liempde

,,Hey girls. Hey boys. 'Superstar dj's. Here we go." Het is het iconisch begin van een van de grootste hits van het Britse danceduo The Chemical Brothers. Tom Rowlands en Ed Simons staan al ruim twintig jaar aan de top als danceact en hebben net als hun landgenoten The Prodigy, The Orb en Underworld zo ongeveer elk festival platgespeeld.