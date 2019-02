We Are Electric strijkt met ‘nachtclub’ neer op Paaspop

We Are Electric biedt in zijn eigen 'area’ in Schijndel een line-up met vooral elektronische muziek. Komende editie staan onder anderen 2mandydjs DJ Set, Noisia DJ Set en Pendulum DJ Set in de line-up van We Are Electric in Schijndel. Ook De Jeugd van Tegenwoordig treedt op bij We Are Electric, maar die werd eerder al aangekondigd. Later dit jaar, in juli, heeft We Are Electric het eigen festival op landgoed Velder in Liempde.