‘We kunnen wel wat jonge aanwas gebruiken bij Sine Nomine’

HAAREN - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Wim Smits uit Haaren.

Zittend aan tafel bladert Wim Smits (76) door een dikke map en even later weet hij de gemiddelde leeftijd van de leden van het gemengd Haarens koor Sine Nomine én hoelang ze gemiddeld lid blijven:

„Respectievelijk 72,5 en bijna dertig jaar. Er zijn momenteel bijna dertig leden – we zijn hard op zoek naar jonge aanwas.” Smits is sinds jaar en dag de algemeen contactpersoon van Sine Nomine. „We repeteren in het gebouw van Cello – voornamelijk vierstemmige liederen – maar al een tijdje natuurlijk niet meer vanwege corona.”

Zingen op begrafenis

Reikhalzend kijken de koorleden uit naar het moment dat het weer kan. „We zijn net één grote familie. Van oudsher bestaat het koor uit kennissen en familieleden. We zingen trouwens wel weer met een klein koortje, a capella, tijdens missen en laatst een begrafenis: met twee sopranen, één alt, één bas – toevallig ben ik dat – en één tenor.”

Sans Fumer

Bridgen, da’s ook een passie van hem. „Bij Sans Fumer in Oisterwijk. Ik ben daar twaalf wedstrijdleider en nu ben ik een nieuwe coronaproof opzet van het ruilsysteem aan het bedenken, zodat je niet zo vaak hoeft te wisselen en dat je uit elkaars buurt blijft tijdens het wisselen. Nee, ik zit nog niet achter de geraniums, haha.”

Mantelzorg

Smits verrichtte ook mantelzorg, voor een 101-jarige man die echter aan corona overleed.„Was een erg aardige man, heel sympathiek. Tijdens zijn begrafenismis was ik acoliet. Ik vind het vreselijk als iemand geen extra aandacht krijgt tijdens zijn of haar begrafenis, dus daarom doe ik dat. Zijn mis was in Den Dungen, omdat hij daar woonde. Maar anders ben ik acoliet in Haaren.”

Chauffeur op een busje

Smits zou Smits niet zijn als hij de tijd die is ‘vrijgekomen’ nu de mantelzorg is weggevallen, niet opnieuw wil besteden aan een goed doel. „Eens kijken of er iets is, waar ik mensen blij mee kan maken. Het liefst wel een beetje leuke mensen, hoor. Of chauffeur zijn op een busje; lijkt me ook leuk. Mensen bijvoorbeeld ’s morgens naar de stad rijden en ‘s middags weer ophalen.”

Trots op: Eh… even nadenken, niet iets specifieks. Of jawel: Haaren is een mooi groen dorp met veel boomkwekerijen en tuinderijen. Het heet niet voor niets ‘Tuin van Brabant’. Zo heet het toch? En Nemerlaer is ook prachtig. Daar fietsen en wandelen we vaak. En straks horen we bij Oisterwijk. Dan zit de Kampina er ook nog bij!