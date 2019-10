‘We willen een familiegraf in onze achtertuin met een simpel houten kruis’

IN MEMORIAM Oisterwijk koos voor Koos Kluytmans: markante meubelver­ko­per op 85-jarige leeftijd overleden

16 oktober OISTERWIJK - In 70 procent van de huizen in Pannenschuur, Oisterwijks grootste wijk, staan meubels van Koos Kluytmans. Dat mocht de man zelf, maandag op 85-jarige leeftijd overleden, graag beweren. Het zou best eens waar kunnen zijn.