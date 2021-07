Wedstrijd bosontwerp bij Geelders wordt ‘Waterwoud’

SCHIJNDEL/BOXTEL - De natte natuurparel De Geelders tussen Boxtel en Schijndel krijgt er een klein broertje bij. Dat wordt het ‘Waterwoud.’ ARK Natuurontwikkeling schreef een bosontwerpwedstrijd uit om een stuk landbouwgrond, voorheen in handen van de Fundatie Verhagen, om te vormen naar natuur.

Ingenieursbureau Van Nierop uit Riethoven won de wedstrijd met hun ontwerp Waterwoud. Landbouwgrond die gaat veranderen in een ecologische waardevol nat bosgebied. Een uniek, nieuw en nat bos voor Nederland. Dit is het idee waarmee ingenieursbureau van Nierop uit Riethoven de bosontwerpwedstrijd van ARK Natuurontwikkeling heeft gewonnen. In het ontwerp wordt het landbouwperceel Hooge Beek bij Schijndel, bij natuurgebied De Geelders, getransformeerd in een soortenrijk nat bos waar de natuur vrij spel krijgt.

Leembossen

De ontwerpwedstrijd bracht maar liefst acht teams van landschapsontwerpers, ecologen en hydrologen uit heel Nederland op de been. Allemaal ontwierpen ze een plan voor Hooge Beek, nu nog een landbouwperceel van bijna twaalf hectare. Dit perceel werd in 2020 door ARK aangekocht vanwege de zeer grote ecologische potentie. Hooge Beek is onderdeel van het grotere ARK-project ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ waar ook natuurgebied De Geelders deel van uitmaakt. Het doel is de bijzondere en soortenrijke leembossen in het hele Groene Woud te versterken met nieuw nat leembos.

Waterwoud

Het niveau van alle inzendingen was hoog, zegt de jury die de wedstrijd beoordeelde. ,,Maar het ontwerp ‘Waterwoud’ benut de potentie van Hooge Beek het meest. Dit is terug te zien in de ruimte die het ontwerp biedt voor onder meer spontane bosontwikkeling, een goede waterberging en een Beeksche Waterloop die het waterecosysteem in stand houdt. Dit alles leidt ertoe dat het ‘Waterwoud’ een veelbelovende aanzet geeft voor een nieuw, nat bos waar het ook goed toeven is voor (zeldzame) dieren en planten", aldus de jury.

Beeksche Waterloop

Juryvoorzitter Jos Rademakers (directeur ARK): ,,Dit ontwerp van Jac Hendriks, Guido Posthuma, Eric Schippers en Koen van Tongeren gaat uit van ‘de natuur haar gang laten gaan’ met interessante voorstellen om die natuurlijke processen sneller op gang te brengen. Zoals bijvoorbeeld herstel van de leemlaag in de bodem en het dichten van greppels. De Beeksche Waterloop maakt in het ontwerp integraal onderdeel uit van het bos.”

Natuurparel De Geelders.

Ger van den Oetelaar van ARK Natuurontwikkeling: ,,We wilden met deze wedstrijd extra expertise, nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken ophalen voor het ontwerpen van een leembos op deze locatie. We hopen dat de ideeën ook inspiratie bieden voor uitbreiding van leembossen op andere plaatsen in De Geelders en de rest van Nederland.” Het winnende ontwerp ‘Waterwoud’ wordt de komende tijd omgezet in een inrichtingsplan.