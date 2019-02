Weer betalen voor parkeren bij Zwaanse Brug Boxtel

Het staat er terloops. Kort in een antwoord van het Boxtelse gemeentebestuur op vragen van D66 over de nieuwe situatie op en rond de Markt: betaald parkeren keert terug op het terrein bij de Zwaanse Brug wat verderop in het centrum. Daar was sinds ruim een jaar een proef met een zogenoemde blauwe zone, maar de betaalautomaat komt dus terug. Op de Markt zelf en directe omgeving, zoals de nieuwe plaats in de binnentuin van het gemeentehuis, is parkeren al betaald.



De proef bij de Zwaanse Brug besloeg ook de Rechterstraat. Daar hebben door de nieuwe inrichting van het centrum de parkeerplaatsen echter al eerder plaats gemaakt voor een laad- en loszone en fietsparkeerplaatsen.