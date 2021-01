Weer buitenbrandje bij sport- en wandelpark Molenwijk in Boxtel

Video's Man loopt ernstig letsel aan hand op tijdens knutselen met vuurwerk in Boxtel, buurtbewo­ners na uren wachten weer in hun woningen

29 december BOXTEL - In een huis aan de Brederodeweg in Boxtel is maandagochtend vuurwerk ontploft. Daarbij is een man zwaargewond geraakt aan zijn handen en armen. Agenten verklaarden aan omwonenden dat de man zelf vuurwerk probeerde te maken. Huizen in een straal van 100 meter werden tijdelijk ontruimd, omdat niet bekend was met welk materiaal hij gewerkt had. Maandagavond mochten buurtbewoners hun woningen weer in.