Weer Romeinse vondsten in Esch

Er zijn in de loop van de jaren diverse keren Romeinse vondsten gedaan in Esch, de eerste dateren van de jaren vijftig van de vorige eeuw. De afgelopen twee weken hebben archeologen van bureau Sweco er opnieuw onderzoek gedaan, geholpen door enkele vrijwilligers van heemkundekring De Kleine Meijerij. De vondsten beperken zich dit keer hoofdzakelijk tot aardewerk scherven.

Of de vondsten belangrijk genoeg zijn voor verdere naspeuringen, is nog niet bekend, aldus planontwikkelaar Caroline Smets van de provincie. Die is eigenaar van het terrein, een voormalige boomkwekerij. Daar komen mogelijk zes bouwkavels. Maar het perceel is nu nog door de provincie aangemerkt als archeologisch monument. Als er woningen komen, moet dat predikaat worden opgeheven.

Dat is in ieder geval tegen het zere been van Nettie van de Langenberg uit Esch; zij is een bekende lokale amateur-historicus. ,,Ik vind het onbegrijpelijk dat een archeologisch monumentale plek nu in beeld is als bouwterrein.”

Volgens de provincie is het nog te vroeg om te zeggen dat het terrein die status ook daadwerkelijk verliest. Eerst moet het rapport van de archeologen opgemaakt worden. Dan dient de provincie nog een besluit over deze kwestie te nemen. Dat gebeurt in overleg met de gemeente Haaren.