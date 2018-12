Weervrouw Helga van Leur naar Gymnasiun Beekvliet Gestel

Helga van Leur presenteerde twintig jaar het weer bij de tv-zender RTL. Tegenwoordig is ze ambassadeur klimaat en duurzaamheid. In die hoedanigheid is ze uitgenodigd om 26 januari naar het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel te komen.

,,Ze is een innemende persoonlijkheid en kan op een zeer begrijpelijke wijze vertellen over het weer en hoe het klimaat verandert. Het leuke voor het publiek is dat ze de interactie op zoekt”, vertelt beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Sint-Michielsgestel Peter van der Leeden.

Wethouder Bart van de Hulsbeek wil met het duurzaamheidsevent in Gestel de bewustwording op gang brengen. ,,We zijn op allerlei vlakken al actief. Maar zo’n event is een extra moment waarop mensen ga nadenken over wat ze zelf kunnen doen op het gebied van duurzaamheid en het voorkomen van klimaatverandering.”

Het event in het Gymnasium Beekvliet begint 26 januari om 13.00 uur. Tal van organisaties zoals ingenieursbureau Veolia en het Rabobank-team sluiten aan om mensen bij te praten over duurzaamheid en energietransitie. ,,Vanaf drie uur kunnen bezoekers workshops volgen over onder meer duurzaam ondernemen.”

De jonge winnares van de vlogwedstrijd van de Viral Fabriek van Nickelodeon Isa van Uden gaat vloggen over duurzaamheid. ,,Dat is een mooie manier om ook hele jonge kinderen te betrekken bij duurzaamheid en klimaat. We hebben ook een vlogwedstrijd voor de scholen uitgeschreven. Wie de mooiste vlog maakt, kan een prijs winnen.”

Verder is de kledingbank, het repaicafé en een groep Zapper’s (die met prikkers buurten schoon maken) aanwezig. Net als de Natuurgroep Gestel die een vleermuizenactie is gestart bij projecten rondom na-isolatie van woningen.