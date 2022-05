‘Wees heel zuinig op ambtenaren Gestel en Boxtel’

SINT-MICHIELSGESTEL - Een flink tegengeluid. Zo mag je de uitspraken van scheidend VVD-wethouder van Sint-Michielsgestel Eric van den Dungen wel noemen. Want in plaats van mopperen en zeer kritisch zijn op een ‘geldverslindende organisatie’ MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke samenwerking van Gestel met Boxtel, waarschuwde Van den Dungen nadrukkelijk.

,,De ruggegraat van deze gemeente, dat zijn met alle respect niet de raadsleden, wethouders of burgemeester. Nee, dat zijn de ambtenaren. Ik wil u adviseren daar heel goed voor te zorgen. Want zij moeten het doen. Je kunt alleen succesvol verder, samen met Boxtel. Zorg daar dan ook voor", zei hij tijdens zijn laatste raadsvergadering in Sint-Michielsgestel.

Maasvlakte

De VVD werd niet uitgekozen voor een nieuwe periode in het college van burgemeester en wethouders door de formerende partij PPA. Dat werd GroenLinks/PvdA. En dus stopt het hier voor Eric van den Dungen, die eerder in Haaren wethouder was en een ervaren bestuurder is. Later dit jaar krijgt hij een nieuwe functie op de Tweede Maasvlakte. ,,Iets met containers. Meer kan ik nog niet verklappen.”

Nieuwe wethouders

De nieuwe coalitie krijgt nu naast PPA en CDA gezelschap van PvdA/GroenLinks met de 25-jarige Sam Goossens als wethouder. De nieuwe wethouders werden donderdagavond beëdigd.

Mooie klus

Ook wethouder Ed Mathijssen was gisteren aan zijn laatste raad als wethouder toe. Mathijssen heeft een bestuurlijk verleden van twintig jaar, waarvan er zestien in Gestel liggen en een paar jaar in Oirschot als wethouder. Zelf schetste hij zijn werk als een hele boeiende en mooie klus. ,,Je bent met heel veel onderwerpen bezig en ontmoet honderden mensen.”

Kleurrijke vogel

Burgemeester Han Looijen schetste Eric van den Dungen als ‘een kleurrijke vogel met een bulderende schaterlach die je door het hele gemeentehuis kon horen.’ Looijen: ,,Je kwam in een moeilijke tijd hier, want ik weet niet meer welke golf het was, maar corona woedde flink. En dat betekende veel achter de beeldschermen vergaderen in plaat van live.”

Volle bak

Toch zag Looijen dat Van den Dungen zich vastbeet in zijn portefeuille verkeer, afval en duurzaamheid. ,,Met volle bak er tegenaan. Maar veel onder de mensen komen, dat lukte helaas niet vanwege corona.”

Fijn mens

Joost van der Steen, fractievoorzitter voor de VVD, bedankte Van den Dungen voor zijn inzet. ,,Het was in feite maar een halve FTE. Maar hij werkte voor een volle. We waren blij dat na het vertrek van Bart van de Hulsbeek zo'n ervaren wethouder op deze plek kwam. Een met een berg mensenkennis, veel levenservaring. Maar bovenal een fijn mens.”

Meer uren

Van der Steen is nu ook blij dat Sint-Michielsgestel er voor gekozen heeft om meer werkuren in te roosteren voor het werk dat de wethouders moeten doen. ,,Geen vijftig procent, maar tachtig procent. Dat is echt wel nodig voor deze functie.”

Raaijmakers en Van der Aa worden allebei fulltime wethouder. Goossens en Van Druenen krijgen ieder een baan voor 0,8 FTE, tachtig procent.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.