Weg met de bloembakken in Esch zodat spelende kinderen beter te zien zijn

ESCH - De veiligheid van met name spelende kinderen verbeteren. Om die reden zijn de wegversmallingen in de Dorpsstraat van Esch aangepast. Geen hoge bloembakken meer, maar paaltjes.

Sinds kort sieren paaltjes een aantal plaatsen in de Dorpsstraat in Esch op. Ze zijn in de plaats gekomen van de grote bloembakken die tot begin dit jaar dienden als wegversmalling en dus snelheidsremmer voor het vele verkeer dat zich dagelijks een weg baant door de toch al smalle dorpskern.

Het doel was nobel, de uitvoering minder gelukkig. Met name spelende kinderen werden door de hoge bloembakken nauwelijks opgemerkt door het verkeer en dat veroorzaakte onveiligheid. ,,Na overleg tussen de gemeente Haaren en Platform Esch' Perspectief is daarom besloten de bloembakken te vervangen door plaatjes. Dat maakt de situatie in ieder geval overzichtelijker.

Zichtbaar

,,Spelende kinderen zijn zichtbaar", aldus wethouder Herman van Wanrooij van Boxtel, dat sinds 1 januari de nieuwe 'eigenaar' is van het dorp. ,,Dat klusje is begin januari volgens afspraak uitgevoerd, in opdracht van gemeente Haaren."

Politieke groepering BALANS is er echter niet meteen tevreden over. De paaltjes aan weerszijde van de weg staan zo dicht op elkaar dat de doorgang smal is. ,,Te smal met name voor vrachtverkeer", aldus het nieuwe Essche raadslid van BALANS, Luc Bormans, in schriftelijke vragen aan het college.

Eerste paaltje ligt al plat

Met als gevolg dat een van de paaltjes al is gesneuveld. De partij wil daarom weten of het karweitje volgens de afspraken is uitgevoerd. Ook vraagt Bormans om een snelle oplossing van het in zijn ogen grootste probleem, de versmalling bij het vroegere gemeentehuis aan het einde van de Dorpsstraat. ,,Verbreden zodat vrachtwagens er doorheen kunnen zonder paaltjes te beschadigen”, luidt het advies.

Volgens BALANS is het merendeel van de inwoners de halfslachtige verkeersoplossingen in het dorp van de afgelopen jaren beu. 'Wij zijn van mening dat er maar één oplossing is voor de verkeersproblemen in de Dorpsstraat en dat is de aanleg van een ontsluitingsweg. Daarmee wordt Esch structureel van doorgaand verkeer verlost', schrijft de partij aan het college.

Doorgaande weg

Van Wanrooij: ,,Dat er in de toekomst iets moet gebeuren op verkeersgebied in het noordwestelijk deel van de gemeente, waar Esch nu toe behoort, is duidelijk. Terugdringen van het doorgaande verkeer is een van de punten die in ons verkeersplan voor de toekomst, MOVE, zijn benoemd. Onderzoek naar hoe of wat is nog niet gedaan. Maar komt uiteraard wel. Tot een eventuele verandering hebben we wel te maken met de functie van de Dorpsstraat. Dat is een doorgaande weg tussen Gestel en Haaren."