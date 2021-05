Wegwijzer en Fonkel hebben allebei baat bij nieuwe lokalen

In feite is het een feestje waar ook basisschool Fonkel uit Den Dungen baat bij heeft. Want als de vier lokalen straks in gebruik zijn, verhuist een deel van de BSO van Fonkel naar de Wegwijzer. En zo kan Fonkel leegkomende lokalen gaan gebruiken voor onderwijs.

Litserborg

Ook Kinderopvang Blij heeft profijt van de nieuwbouw. Nathalie Boonstra van Blij: ,,Wij hebben nu nog een dependance bij de Litserborg. Als de lokalen bij de Wegwijzer klaar zijn, kunnen we de peuterarrangementen naar de Wegwijzer brengen.”

Herfstvakantie

Directeur Astrid Kwaspen van de Wegwijzer is tevreden over het verloop van de bouw. ,,Ze lopen nu al een week vooruit op het bouwschema. Dus hebben we goede hoop dat rond de herfstvakantie de nieuwe lokalen in gebruik genomen kunnen worden. Aan het begin van het schooljaar hadden we 225 kinderen. Nu zitten we op 247 kinderen. Heel fijn dus dat we er lokalen bij krijgen. Want we zaten al een tijdje krap in de jas.”

Parkeren

De buurt was oorspronkelijk bang dat er parkeerproblemen zouden ontstaan als de school verder zou uitbreiden. ,,Maar dat is gelukkig opgelost. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Inmiddels zijn er oplossingen gekomen voor de Jumbo met een groot eigen parkeerterrein. Toch wordt ook de dokterspost hier vlakbij druk bezocht. Met extra insteekhavens aan de Diepenbeek komen er nu extra parkeerplaatsen.”

Praktisch

De nieuwbouw behelst vier lokalen. Er komen ook extra spreekruimten bij waar leerkrachten gesprekken met ouders kunnen voeren. ,,Daarnaast kunnen kinderen straks binnendoor naar de gymzaal. Dat is praktisch. Dan hoeven ze niet meer buitenom.”

Met plezier naar school

Wethouder Lianne van der Aa was aanwezig bij het metselen van de eerste stenen door de leerlingen van de Wegwijzer. ,,Het is een fijne school, de Wegwijzer. Als kind heb ik hier ook op school gezeten. Met de komst van de nieuwbouw kunnen kinderen met veel plezier de toekomst in. Ik hoorde ook dat de Wegwijzer nu het certificaat Welbevinden heeft gekregen. Dat is heel belangrijk in coronatijd zodat kinderen lekker in hun vel zitten en met plezier naar school gaan.”