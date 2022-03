Weidevogelbeschermers maken lange neus naar de vos

HAAREN - Goed natuurbeheer en het zetten van onder meer vossenrasters in gebieden waar weidevogels broeden heeft zin. Dat blijkt uit het jaarverslag van Brabants Landschap over de ‘Akker- en Weidevogelbescherming 2021.’ Liefst 85 procent van alle nestjes met onder meer kievitseieren komt uit in een gebied dat met stroomdraden is afgezet (De Wei Vosvrij).

Directeur van Brabants Landschap Joris Hogenboom noemt het bemoedigend dat in gebieden waar vrijwilligers werken aan de bescherming van akker- en weidevogels en daar vossenrasters gebruiken goede resultaten worden gemeld met de rasters. ,,Het is een heel gedoe en veel werk om die rasters op te bouwen en de legsels van weidevogels zo te beschermen tegen rovende vossen. Maar het geeft wel hele goede resultaten. Want in die gebieden komt 85 procent van de nestjes met kieviten uit.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Joris Hogenboom en Fien Oost van Brabants Landschap bij een nestje van weidevogels. © Jochem Sloothaak

Rovers

Met name in gebieden rond Sint-Michielsgestel, Schijndel, Vught en Sint-Oedenrode rooft de vos veel eieren van weidevogels. ,,De vos is verantwoordelijk voor 60 procent van de eierroof. Een andere liefhebber van eieren van de weidevogel is de kraai. Die schrokt 20 procent van de eieren op. De provincie en de Nationale Postcodeloterij hebben daarom vanaf 2017 tienduizenden meters schrikdraad, duizenden prikpaaltjes en schrikapparaten beschikbaar gesteld om dit roofprobleem de baast te worden”, zo staat er in het jaarverslag 2021.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De kievit, met zijn witte borst en zwarte kuifje. © Domien van der Meijden

Stroomopwaarts roeien

Hogenboom beseft maar al te goed dat vrijwilligers vaak tegen de stroom in roeien met hun werk. ,,Want het gaat nog niet goed met de natuur. Veel stikstofproblemen en verdroging en nog steeds intensieve landbouw. Maar we werken steeds beter samen met de landbouw en staan niet meer tegenover elkaar. We versterken samen landelijke gebieden en dat levert verbeteringen op voor de boerenlandvogels.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Rasters voor Wei Vosvrij in de polder. Op de achtergrond het provinciehuis in Den Bosch. © Jochem Sloothaak.

Kuikens in emmers

Provinciaal coördinator Jochem Sloothaak van Brabants Landschap ziet ook dat de inzet van alle vrijwilligers helpt. ,,Zo zie je her en der dat vrijwilligers goed signaleren dat er nestjes in de weilanden liggen en helpen kuikens te verplaatsen door ze in emmers van het land te halen als de boer er moet ploegen. Daarna worden ze veilig weer teruggezet.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Een legsel op het boerenland. © Jochem Sloothaak

Hoopvol

De samenwerking met boeren om akker- en weidevogels te beschermen gaat volgens Fien Oost van Brabants Landschap ook steeds beter. ,,En dat levert resultaat op. In 2020 zagen we nog dat 5,5 procent van de legsels van weidevogels verloren ging door werk van boeren op het land. Dat is door betere samenwerking nu afgenomen tot nog maar drie procent. Dat stemt ons hoopvol.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Scholekster. © Domien van der Meijden

In totaal noteerden alle vrijwilligersgroepen in Brabant het afgelopen jaar 4077 legsels van verschillende weidevogels zoals kievit, wulp, scholekster en andere soorten. ,,Een jaar eerder kwam dat cijfer niet hoger dan rond de 3500. We zien nog steeds wel dat door het roven (predatie) rond de 11,5 procent het niet haalt. En we zien ook dat op de zandgronden het aantal legsels van onder meer de kievit afneemt.”

Drie droge zomers

Dat heeft zeer zeker ook te maken met drie hele droge zomers en een afname van insecten en wormen die weidevogels veel eten. ,,We zijn benieuwd hoe dat de komende jaren gaat. Op de kleigronden nemen de aantallen alweer licht toe. Op droge zandgronden heeft dat wellicht nog twee nattere jaren nodig voor een toename.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Kluut. © Archieffoto

Het plaatsen van vossenrasters is voor vrijwilligers die werken aan akker- en weidevogelbescherming wel een gedoe. ,,Ze sjouwen met zonnepaneeltjes, met kilometers aan elektrische draden. Zo zetten ze gebieden af om de vos mee af te schrikken. Soms werken die zonnepaneeltjes niet. Dan ligt er sneeuw op of raken ze overgroeid met hoog gras. Maar we hebben nu ook een cursus bosmaaien ingezet. Dat helpt allemaal om de resultaten verder te verbeteren.”

Zendertje

Bescherming van weidevogels blijft broodnodig. Want sinds de jaren 90 blijven aantallen broedsels van veel soorten weide- en akkervogels in het algemeen afnemen. Daarom komt er dit jaar extra onderzoek van onder meer de Universiteit van Wageningen naar leef- en voedselomstandigheden bij de kievit. Zes families kievit worden gevolgd doordat het vrouwtje een heel klein zendertje krijgt omgehangen, zodat de leefwijze van de kievit beter gevolgd kan worden.

Zeldzaam broedsel porseleinhoen in Beerse Overlaet MAREN-KESSEL - Gebieden waar plasdras-structuren zijn aangelegd, zijn zeer succesvolle broedgebieden geworden voor weidevogels. Dat blijkt wel in de Beerse Overlaet bij Maren-Kessel, waar Theo van Mook het beheer doet. Er broedt zelfs een zeldzaam hoen: het porseleinhoen, waar er maar tien paren van zijn in Brabant. Tekst loopt door onder de foto Volledig scherm Het zeldzame porseleinhoen. © Rian Vesters Weidevogels kunnen op de droge delen van plas-dras hun eieren uitbroeden, in de nattere gedeelten vinden ze meer dan voldoende voedsel. Jochem Sloothaak van Brabants Landschap heel enthousiast over de plasdras-gebieden: ,,In deze natte gebiedjes doet bijvoorbeeld de kluut het uitstekend. In de Beerse Overlaet is bovendien in zo’n plasdras-gebied een broedende porseleinhoen aangetroffen. Zeer zeldzaam. En daar zijn twee jonkies geboren. Echt heel bijzonder.” Rode lijst Het porseleinhoen staat op de rode lijst en is een echte moerasvogel. Zijn leefgebied is nogal ontoegankelijk: natte uiterwaarden, randen van zegge-, lisdodde- en rietmoerassen en ondergelopen graslanden. Belangrijk is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan vijftien centimeter. Dit hoen verzamelt zijn voedsel in dit ondiep water of op slik, bijna altijd in de dekking van vegetatie. Het voedsel bestaat uit insecten en andere ongewervelde dieren, zoals wormen, slakjes, kreeftachtigen, maar ook kleine visjes en amfibieën en plantaardig materiaal zoals zaden en wortels.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.