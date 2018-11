Wél kerstboom, nog geen sfeerverlichting in Gestel

Winterwon­der­land in Schijndel: een skihelling, nepsneeuw en tientallen kerstman­nen in je woonkamer

8:42 SCHIJNDEL - Sinterklaas is nog even in het land, maar Rina van den Akker (55) is al helemaal in de ban van Kerstmis. Elk jaar maakt de Schijndelse veel werk van haar winterwonderland.