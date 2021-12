Wel kerstmarkt voor kleintjes in Den Dungen, geen Winterfair in Gestel

DEN DUNGEN - Stichting HELD in Den Dungen laat zich niet uit het veld slaan door corona. Zaterdag is er op het plein bij dorpshuis Litserborg toch een bescheiden kerstmarkt met een draaimolen, levende kerstboom, sneeuwpop én een kersttreintje dat ritjes door het dorp rijdt. De Gestelse Winterfair op het Petrus Dondersplein gaat niet door vanwege corona.

,,Kinderen hebben al zolang niks leuks meer gehad. En als het veilig buiten kan, waarom dan niet een kerstmarkt met leuke dingen voor kinderen", zegt Christel Heijmans van HELD. Het is volgens Heijmans wel voortdurend schakelen door steeds scherper wordende regels. ,,Eerst nog tot zes uur 's avonds. Nu tot vijf. Daarom beginnen we zaterdag aanstaande maar om twaalf uur.”

Quote We hebben een levende sneeuwpop en kerstboom die bezoekers vertelt afstand te houden van elkaar Christel Heijmans, Stichting HELD

HELD heeft van de gemeente toestemming gekregen om de kerstmarkt op een veilige manier te kunnen houden. Dat betekent dat Litserborg alleen open is om er naar de wc te kunnen. ,,We hebben een draai- en zweefmolen. Verder is er een levende sneeuwpop en levende kerstboom op de kerstmarkt. Die attenderen het bezoek er ook op om afstand van elkaar te houden. Een ijsbaan is te veel van het goede. Dat deden we vóór corona. Maar bij zo'n kleine schaatsbaan kun je onmogelijk afstand van elkaar houden. Dus dat kan niet.”

Rondje rond de kerk

Stichting HELD heeft ook het kersttreintje kunnen strikken. ,,Hoe leuk is dat? Het treintje rijdt bijna letterlijk een rondje rond de kerk. Vanaf Litserborg drie keer rechts langs de kerk. Via de Jonkheer van Rijckevorselstraat, weer rechts en dan via Grinsel weer naar Litserborg. Voor kleine kinderen heel leuk. Een kerststation Litserborg.”

Verder zijn er wat tentjes waar je drinken kan krijgen op het plein voor Litserborg. En wordt het kerstmuziek gedraaid. ,,Klein en knus. Dan hebben we toch iets in het dorp", verzucht Heijmans.

Kabouterpad

HELD is al een paar jaar in de lucht om allerlei activiteiten op touw te zetten in het dorp. Zo werd bij de Meerse Plas al een kabouterpad gemaakt. Daar kwam met hulp van HELD ook een trimbaan. ,,We hopen komende zomer Den Dungen Dobbert daar weer te kunnen houden. Intussen is er ook de gratis Moeke app, waar inwoners van Den Dungen allerlei niformatie gratis op kunnen bekijken.”

Glossy

Verder werkt HELD aan een eigen glossy voor het dorp dat vier keer per jaar uitkomt. ,,Dat wordt de opvolger van de Ware Jacob. We noemen het blad dan ook maar Jacobus. Rond nieuwjaar willen we de eerste editie van deze glossy presenteren bij ‘Den Dungen wenst dat.’ Als dat tenminste door gaat.”

Geen Winterfair

De organisatie van de jaarlijkse Gestelse Winterfair in Sint-Michielsgestel heeft besloten dit jaar geen activiteiten op het Petrus Dondersplein te houden vanwege corona. De Winterfair was al in een vergevorderd stadium met haar plannen.

Volledig scherm Een kerstdansje op het Petrus Dondersplein tijdens een eerdere Winterfair. © Archief Carly van Pinxten



