Wel, niet, wel, niet: varkenshouder Liempde kan na jaren onzekerheid nieuwe stal op buik schrijven

Annie Jansen uit Schijndel weet wat armoede is: ‘Er is helaas nog altijd veel schaamte’

SCHIJNDEL - Annie Jansen groeide op in een arm gezin met dertien kinderen. Dat hielp haar later bij haar vele vrijwilligerswerk in Schijndel waarbij ze vooral mensen met een smalle beurs bijstond. Nu stopt ze daarmee.

14 april