Wel of geen zebrapad in Berlicumse Hoogstraat?

BERLICUM - Volop (politieke) discussie in Sint-Michielsgestel over veiligheid in het verkeer. Het zebrapad in de Hoogstraat in Berlicum speelt daarbij een hoofdrol. Een oplossing of schijnveiligheid?

Bewoners van de nieuwbouwwijk Beekveld in Berlicum kregen eind vorig jaar ter hoogte van de Apollostraat-Hoogstraat-Mariendaal een nieuwe oversteek. Er werd een zogenoemde middengeleider in de Hoogstraat gelegd, zodat overstekers halverwege kunnen ‘pauzeren’. De bewoners vinden het niet veilig genoeg en willen er nu een zebrapad bij. Zo kan hun kroost pas écht veilig oversteken richting de Theresiaschool.

Schijnveiligheid

Ze krijgen daarbij steun van het CDA. Dat heeft al twee keer op de deur geklopt bij verkeerswethouder Bart van de Hulsbeek (VVD), tot nu toe zonder succes. Van de Hulsbeek wijst de aanleg van een ‘zebra’ van de hand en schermt daarbij met verkeersdeskundigen. Die beweren dat een zebrapad, een bedenksel van een jaar of zeventig geleden, zijn beste tijd heeft gehad en vooral schijnveiligheid creëert. Hij vindt voorlopig de ‘middengeleider’ genoeg en zegt niks over een stoplicht of iets anders.

Enkele cijfers spreken hier inderdaad boekdelen. Sinds 2014 zijn 2233 voetgangers op een zebrapad aangereden in Nederland. Voor de goede orde gaan die cijfers over de periode van 2014 tot halverwege 2019. Van hen verongelukten er 39 en raakten 719 ernstig of licht gewond. De daadwerkelijke aantallen kunnen hoger liggen, want niet alle ongelukken worden geregistreerd. Het kan dus levensgevaarlijk zijn op zebrapaden.

Zekerheid

Toch wijst het CDA in Sint-Michielsgestel op het simpele feit dat juist structuur in het verkeer veiligheid en zekerheid biedt. Zoals je samen hebt afgesproken dat rood licht stoppen betekent en dat haaientanden en een rood fietspad op een rotonde binnen de kom aangeven dat een fietser voorrang heeft op auto’s. Zo is ook afgesproken dat overstekers op een zebra voorrang krijgen.

En dus gaat de discussie over zebrapaden – die overigens helemaal niet erg duur zijn om aan te leggen – en niet meer om fysieke maatregelen op de weg of om de kosten. Het gaat vooral over het verkeersgedrag. In Limburg weten ze dat Duitsers altijd stoppen voor ‘zebra’s’. Dat is hun ervaring. In Nederland zijn blijkbaar steeds meer automobilisten de gedragsregels vergeten om nog te stoppen bij een zebrapad. Maar moet je dan alle ‘zebra’s’ maar afschaffen?

Nieuwbouwwijk Beekveld

Aangezien de nieuwbouwwijk Beekveld nog blijft groeien met een flink aandeel aan jonge gezinnen, moet Sint-Michielsgestel wel alert blijven op de verkeersveiligheid op die plek. Er zitten ongeveer 8000 auto’s per etmaal op de Hoogstraat in Berlicum. En een flink deel zit in de ochtendspits, juist als de kinderen naar school gaan.