Wel of niet een nieuwe prins carnaval, optocht of ‘voorfeesten’ in coronatijd?

SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL/ ESCH/LIEMPDE - De vergaderen zich suf, de stichtingen in De Meierij die met carnaval te maken hebben. Want hoe moet het carnavalsseizoen er uit komen zien in coronatijd. Veghel (Kuussegat) heeft al besloten dezelfde prins te houden. Want een volwaardig carnavalsseizoen zit er volgens hen niet in.

Hoe gaat carnaval er uit zien

Kunnen de wagenbouwers van de carnavalsverenigingen aan de slag? Gaat de prinsenverkiezing door? En de voorfeesten voor carnaval? In Boxtel, Esch, Sint-Michielsgestel en Liempde wordt druk vergaderd over hoe het seizoen 2020/2021 eruit kan zien binnen de anderhalvemeter-regels met corona.

Live-stream

De Fidderaosie Bokkendonk in Sint-Michielsgestel wikt en weegt. ,,Vooralsnog willen we de prinsenverkiezing wel door laten gaan rond 11 november. Dat gebeurt in de Meander. Je zou dan met een beperkt aantal bezoekers de verkiezing kunnen vieren. En met een live-stream andere locaties mee laten genieten. We kijken in principe wat er wél kan”, zegt Ton Kapteijns van Bokkendonk.

'Parlement’ komt bijeen

Binnenkort komt het Bokkenparlement bijeen, waarin ook carnavalsclubs en verenigingen mee praten. Kapteijns: ,,Dan weten we ook hoe zij er in staan. Dat gebeurt 15 september. Een dag eerder is er ook overleg met de gemeente. Dan horen we ook wat er vanuit hen naar voren wordt gebracht en of en hoe carnaval vorm krijgt in Berlicum, Den Dungen, Gestel en Gemonde. Dat zijn belangrijke momenten om af te tasten hoe dit carnavalsseizoen verloopt.”

Startblokken

Dit zijn ook belangrijke bijeenkomsten voor de wagenbouwers van alle carnavalsclubs in de vier kernen van gemeente Sint-Michielsgestel. Want die staan al in de startblokken om te beginnen voor de optocht in 2021.

Waarschijnlijk geen voorfeesten

In Boxtel (Indegat) wordt volgens Frank van Heesch ook druk overleg gevoerd bij Stichting Openbaar Carnaval. ,,Binnenkort nemen we besluiten over de prinsverkiezing. En waarschijnlijk gaan de voorfeesten zoals de Waggelrevue en het Kwekdeuntjesfeest dit carnavalsseizoen niet door. Volgende week wordt er meer duidelijk hierover.”

Verschuiven naar januari

Eric van Roosmalen van de Oggelvorsen in Esch ziet wel nog volop mogelijkheden. ,,Kijken wat er wél kan, en nadrukkelijk voor het kindercarnaval, dat is ons uitgangspunt. Het 11-11-bal dat doen we niet op 15 september. Dat schuiven we door naar 10 januari. De jeugdprinsverkiezing met minder ouders er bij. En bij het kiezen van de volwassen prins live-stream vanuit gemeenschapshuis de Es. Je kan daar niet meer met honderden mensen zitten in coronatijd.”

Toch voor àlle doelgroepen wat

Van Roosmalen verder: ,, We willen rond carnaval voor àlle doelgroepen wat doen. Met kleinere gezelschappen en veilig. En de optocht, die willen we ook door laten gaan. Ook dat zal iets anders gaan dan normaal. Maar we doen het wel, want carnaval verbindt ons met elkaar. Dat is juist in coronatijd heel hard nodig.”

Even boel op ‘stop’ gezet

In Ploegersland (Liempde) zijn de voorbereidende activiteiten voorlopig allemaal op ‘stop’ gezet. Reggie van Genuchten van Stichting de Ploegers: ,,De prinsenverkiezing gaat niet door. Dat is zeker. Over allerlei andere activiteiten, dus ook over de optocht in februari, nemen we zeer binnenkort een besluit. We hebben met een vertegenwoordiging van alle clubs en verenigingen die er toe doen al overleg gevoerd. Dat krijgt binnen een paar weken een vervolg. Want je wilt snel alle mensen duidelijkheid bieden wat wel en niet door gaat.”