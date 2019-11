Wel of niet staken op basisschool in Schijndel, de zorgen zijn even groot

Wat als jouw moeder voor de klas komt te staan? Wat als jullie verdeeld worden over andere klassen? En wat als jullie met vijftig leerlingen in één klas zitten? Het zijn vragen die Kim Verberk (30) deze woensdag - op de landelijke actiedag in het onderwijs - aan haar leerlingen in groep 7/8 van basisschool Vossenberg in Schijndel voorlegt.