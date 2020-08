Wel samen barbecuen, maar niet de boodschappen doen: ‘Dat is privé’

Met zijn vieren in een huis wonen, dat bevalt Dawid eigenlijk best goed. ,,Alleen is ook maar alleen”, vindt hij. Met drie Poolse landgenoten, twee mannen en een vrouw, woont hij in een eengezinswoning in Schijndel. Of de dame in kwestie, Yolante, het niet zwaar vindt om met drie mannen in een huis te wonen? ,,Nee, dat is juist fijn voor haar”, lacht Dawid. ,,De mannen knappen mooi alle klusjes op in huis.”

Sudoku'tje

De woning ligt op een steenworp afstand van het bedrijf waar de vier werken. Met het fietsje heen dus en ook weer terug. Om een uurtje of half vijf thuis en dan kan de vrije tijd beginnen. Om bijvoorbeeld een sudoku’tje te maken, een geliefde hobby van Dawid. Achttien jaar geleden was het, dat hij vanuit Polen naar Nederland kwam. Voor werk. Dat deed Dawid op verschillende plekken, woonde op verschillende locaties. Maar nu al een aantal jaren in Schijndel via Synergie, een werving- en selectiebureau gespecialiseerd in internationale recruitment. Hij en Czeslaw wonen alweer een jaar of drie in dit huis. De andere twee, Marcin en Yolante, zijn er vorig jaar bijgekomen.

Boven alles, is er een goede verstandhouding. Met elkaar, ‘ook al hebben we allemaal verschillende karakters’, maar ook met de buurtbewoners. Yolante doet vrijwilligerswerk in de wijk. Dawid is misdienaar. Ze doen lang niet alles samen, maar sommige dingen dan weer wel.

Privéaangelegenheid

Samen barbecueën op zondag, als het mooi weer is. Samen het huis aan kant houden, een wandelingetje maken op zijn tijd. En er wordt ook veel gepraat: ,,Over van alles eigenlijk. Politiek en sport bijvoorbeeld zijn onderwerpen die uitgebreid besproken worden. En we maken ook veel lol.” Maar gezamenlijk boodschappen doen, dat dan weer niet: ,,Dat is een privéaangelegenheid.” Net als samen koken en avondeten: ,,Dat doen we ook niet”, lacht Dawid. ,,Want die heeft zin in kip en die juist weer in pizza. Geen doen om dat goed geregeld te krijgen.”