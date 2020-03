Welk gezin gaat van racen naar relaxen? We zijn op zoek naar u!

Een lefgozer ofwel laatbloei­er in de zorg: ‘Eindelijk helemáál op mijn plek’

10:26 VEGHEL - Stephan Wouters is 51 en een lefgozer. Niet dat hij een opschepper is, zo'n brutale druktemaker, niks hoor. Maar hij heeft wél de moed om in de tweede helft van zijn leven alsnog voor de zorg te kiezen. Om in het project Lefgozers te stappen, opgezet door zeven Brabantse zorgorganisaties. Wouters gaat terug naar de schoolbanken om verzorgende te worden.