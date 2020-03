Welke school mag waar en wanneer bouwen, daarover verschillen de meningen in Boxtel

Bij het basisonderwijs is het lastiger

Verschillende belangen, dat is van invloed geweest volgens haar, maar ook dat er in de afgelopen jaren nogal wat geschoven is met poppetjes binnen de besturen en directies van de scholen. ,,Iedereen is gefocust op zijn eigen toko. Dat snap ik, elk bestuur is op jacht naar leerlingen. Maar de vraag is of het organisatorisch handig en verstandig is.’’