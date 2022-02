Welvaarts laat zeven stallen slopen: woningbouw gloort op die plek

BOXTEL - De stalen spanten staan nog overeind. Maar weldra zullen ook die tegen de vlakte gaan. Bij de familie Welvaarts in Boxtel is na jaren van plannen maken en gesprekken voeren nu eindelijk de kogel door de kerk. Zeven stallen met 7800 vierkante meter ruimte verdwijnen. De lege plek is in beeld voor woningbouw.

Nee, het is niet het gevolg van de storm Corrie, maar van de saneringsregeling van de overheid. Aan Kleinderliempde in Boxtel worden zeven varkensstallen met opzet gesloopt. En dat is de uitkomst van een plan waar Jan en Ankie Welvaarts in Boxtel al een kleine vijftien jaar aan werken. ,,We hebben vaker plannen gemaakt, maar die hebben het nooit gehaald. Dit keer is het wel gelukt”, zegt Jan Welvaarts tevreden.

Mantelzorg

Ankie Welvaarts vult aan: ,,We hebben nu aan het Everbos een boerderij gekocht. Daar gaan we op termijn wonen. Daar willen we de oude boerderij slopen en een nieuwe woning bouwen, met daarnaast een mantelzorgwoning voor de ouders van Jan die nu nog in het buitengebied wonen. Die raken op leeftijd en dan is het mooi als ze vlakbij ons kunnen wonen.”

Ontwikkelaar

Jan vertelt dat het Boxtelse varkensbedrijf, dat onderdeel is van Elite Varkens BV met een aantal bedrijven in Nederland en Duitsland, aan de rand van het dorp in de knel kwam te zitten. ,,We konden hier niet verder uitbreiden. En in feite is dit een mooie plek voor woningen. Zo’n plan is er nu. Als de sloop hier is afgerond, gaat een ontwikkelaar ermee aan de slag.”

Huis blijft staan

Het woonhuis van Welvaarts en de bijbehorende schuur blijven staan. Op de plaats van de varkensstallen waar Elite Varkens BV 1500 zeugen hield, is plek voor zeven woningen. Intussen dromen Jan en Ankie al van hun nieuwe woonplek aan het Everbos, wat verder verwijderd van de drukke verkeersader de Keulsebaan, waar ze nu vlakbij wonen.

Wallaby's

,,Wij hebben nogal wat hobbydieren zitten hier aan Kleinderliempde. Zoals de wallaby’s en de volières vol met bijzondere vogels. Ik zie het straks al helemaal voor me. In onze nieuwe woning aan het Everbos hebben we het plan om ons huis met grote glazen ramen te maken. Dan kijk je straks naar buiten en ben je omringd door hobbydieren. Dan kom ik m’n oude dag wel door”, blikt Jan lachend vooruit.

Volledig scherm De stallen worden afgebroken aan Kleinderliempde in Boxtel. © Jan Zandee

Op de nieuwe woonplek komen geen varkens meer te zitten. ,,Dus hier in Boxtel is het echt een sanering van varkensstallen. We zijn niet het enige bedrijf dat saneert. Ook aan de Esschebaan en aan de Koevoortseweg zijn varkensstallen gesloopt.”

Wagyu-runderen

Aan het Everbos worden naast de hobbydieren ook Black Angus-runderen en een paar bijzondere Waghy-runderen gehouden. Die staan zeer bekend om hun bijzondere kwaliteit vlees.

Voor veel fietsers en wandelaars in Boxtel zal het even wennen zijn dat ze in het doodlopend straatje niet meer even een stop kunnen maken om naar de huppende witte wallaby’s te kijken, maar een stukje door moeten fietsen naar het Everbos. Die dieren trekken altijd veel bekijks.



