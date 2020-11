Wereldwinkel Boxtel gooit definitief de pannen erop

BOXTEL - De stichting Just Fair stopt per direct. Het betekent dat de winkel in de Boxtelse bibliotheek dicht gaat en er geen activiteiten meer worden gehouden. De reden: perspectief op een florissante toekomst ontbreekt.

,,Het verhaal over een bruisende bibliotheek waar wij een plaats kregen was mooi", zegt Frank Geurtz, voorzitter van de stichting Just Fair. ,,Bij woorden is het helaas gebleven." En dus zat er voor Geurtz, zijn bestuur en de bijna dertig vrijwilligers niets anders op dan de wereldwinkel in de Boxtelse bibliotheek te sluiten. ,,Na 25 jaar. Dat doet pijn."

Iets moois maken

Het is amper een jaar geleden dat de stichting met de winkel verkaste van een pand aan de Rechterstraat naar de bibliotheek. Vol ambitie en in goed overleg met de gemeente Boxtel. ,,De Rechterstraat was financieel niet langer te doen, hier hadden we veel meer perspectief", aldus bestuurslid Els Bos. Lagere huur, maar vooral zicht op een inspirerende omgeving. Immers, de wereldwinkel ging onderdeel uitmaken van de gemeentelijke plannen om de bibliotheek om te turnen tot sociaal cultureel centrum, a la de Petruskerk in Vught. Bos: ,,Wilden we enthousiast aan mee werken. Iets moois tot stand brengen, waarvan zaken als eerlijke handel en duurzame ontwikkeling deel uitmaakten.”

Dat zicht op een 'nieuwe' bibliotheek is in ieder geval bij de stichting volkomen verdwenen. ,,We hebben er over gesproken. Met college, met het bestuur van de bieb. Eerst was er nog sprake van een kleine verbouwing. Op weg naar het ultieme doel: een volwaardig sociaal cultureel centrum. Maar zelfs die geringe verbouwing om ruimte te maken voor activiteiten of een koffiehoek, is van tafel."

Wethouder herkent zich niet in beweegredenen

Wethouder Maruška Lestrade zegt zich niet te herkennen in de beweegredenen. ,,Wij doen ons best, maar hebben met veranderende omstandigheden te maken. Het grote doel is nog steeds een sociaal cultureel centrum. Met daarin een rol voor de stichting Just Fair. Iedereen weet echter ook hoe we er als gemeente financieel voor staan. Niet goed. En dus is het ook niet een, twee, drie te realiseren. Soms duren zaken nu eenmaal langer dan gedacht." De wethouder betreurt het stoppen van de wereldwinkel. ,,Want een initiatief als dit past bij Boxtel als Fair Trade-gemeente."

De aanloop naar de winkel in de bibliotheek was de laatste tijd niet groot. Niet groter in ieder geval dan in de Rechterstraat destijds. Geurtz: ,,Het is voor ons op dit moment overigens geen kwestie van geld. Maar vooral hoe we elan houden en perspectief bieden. Ook voor onze vrijwilligers. Met op deze manier doorgaan houden we die niet enthousiast." De winkel gaat niet meer open, dan alleen voor een uitverkoop. ,,Voor het geld dat we uiteindelijk in kas hebben straks, gaan we op zoek naar een goed doel."