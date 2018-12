Wereldwinkel Boxtel na vandaag dicht

BOXTEL -Stichting Wereldwinkel Boxtel is vandaag aan de allerlaatste dag begonnen dat de winkel in de Rechterstraat open is. De uitverkoop gaat snel.

De Wereldwinkel in Boxtel oogt al zo goed als leeg. De vrijwilligers hebben de laatste tijd zoveel verkocht dat de sluiting eerder komt dan verwacht.

Frank Geurtz van het bestuur van Stichting Wereldwinkel Boxtel: ,,Je kan het de vrijwilligers niet aan doen dat ze in een bijna lege winkel staan. Ongeveer negentig procent van alle artikelen is nu verkocht. Vandaag is de laatste dag. Dan gaat de winkel echt dicht.”

Ondertussen is de stichting druk in de weer om te kijken naar een doorstart op een plek met veel minder vaste lasten dan in het winkelpand aan de Rechterstraat. ,,Want dat is de reden dat we stoppen. Er is veel concurrentie van Action en Xenos, die veelal dezelfde producten verkopen. En daar kunnen wij vanwege fair trade, niet mee concurreren.”