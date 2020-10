Werk aan de winkel: Landgoed Nieuw Herlaer naar nul op de meter

SINT-MICHIELSGESTEL - Hoe maak je een landgoed met kasteel en bijgebouwen helemaal energieneutraal? Dat is een helse klus. Maar Cor en zijn zoon Jan-Willem Pijnenburg van Nieuw Herlaer in Sint-Michielsgestel weten er alles van. Het landgoed staat nu flink op zijn kop. Het eerste werk: een veldschuur met zonnepanelen.

Het heeft wel iets weg van een landschap uit de Eerste Wereldoorlog. Overal rond kasteel Nieuw Herlaer in Sint-Michielsgestel zijn een soort van ‘loopgraven’ te vinden. Maar het is een vredelievende operatie. Want in die grote sleuven komen straks talrijke kabels en leidingen te liggen. Het vormt de opmaat naar het streven van familie Pijnenburg, eigenaar van het dertien hectare grote landgoed, om alle gebouwen energieneutraal te krijgen. Er wonen drie gezinnen Pijnenburg op het landgoed.

Overal rijplaten voor vrachtverkeer

En de eerste grote klus is nu gaande: de bouw van een nieuwe veldschuur waarop 204 zonnepanelen komen te liggen. ,,Dat is al best een logistieke operatie. Overal rond het kasteel zijn rijplaten neergelegd om het vrachtverkeer naar de plek te krijgen waar de schuur wordt gebouwd. De dakplaten liggen er al op en zijn we ‘regendicht.’ Daarna volgen de zonnepanelen”, zegt Jan-Willem Pijnenburg.

Liever achter het kasteel

De nieuwe schuur had vader Cor Pijnenburg liever achter het kasteel willen zetten. Dan stond ze uit het zicht van buurtschap Halder aan de overkant van de Dommel. ,,Maar dat mocht niet volgens het bestemmingsplan. Daar hadden we geen bouwbestemming. Dus maar hier. De schuur gebruiken we straks ook voor een aantal accu’s in te plaatsen. Daarin kunnen we energie bewaren voor momenten dat we het nodig hebben”, zegt Pijnenburg senior.

Nieuw Herlaer, op weg naar nul op de meter.

Op de kopse kant van de schuur wil de familie bijenvolken gaan houden. ,,De bijensterfte is wereldwijd een flink probleem. En wij willen hier op ecologisch verantwoorde wijze bijen houden. Niet met het voeren van suikerwater, maar gewoon dat ze kunnen leven van hun eigen gemaakte honing. Wij hebben de opbrengst van die honing niet nodig. En zo leven bijen een stuk gezonder dan op toegevoegd suikerwater”, zegt Cor Pijnenburg.

Bijenvolken krijgen een plek bij de veldschuur.

Die bijenvolken passen heel goed bij de eerste fase van energie-opwekking op het landgoed. Want op een veld in de nabijheid van de veldschuur heeft de familie plannen voor nog eens 350 zonnepanelen. ,,Tussen die rijen panelen laten we grote stroken vrij van vier tot vijf meter. Daar zaaien we bloemrijk kruidengrasland in, zodat de bijen voldoende leefgebied hebben. De 204 panelen op het dak en de 350 panelen in het veld vallen beiden onder de eerste fase. Daarmee voorzien we in ons eigen energiegebruik.”

Warmwatertank

Vlakbij het kasteel heeft Cor Pijnenburg nog plannen voor een hele grote, zeer goed geïsoleerde warmwatertank. ,,Dat water blijft op een temperatuur van 75 graden Celsius en die sluiten we aan op ons verwarmingssysteem. Zo hebben we altijd voldoende warm water bij de hand.”

Nog een fase voor energieplan

Op het grote veld vol zonnepanelen is ruimte om nóg meer panelen te leggen. Dat is de tweede fase van het energieplan. Daarbij kunnen buurtbewoners straks meedoen met het project. Cor Pijnenburg: ,,Naast energie voor eigen gebruik, kunnen we hier energie produceren voor ongeveer 350 huishoudens. Dat kan via de Venstraat met kabels terug geleverd worden op het net. We hopen wel snel een vergunning te krijgen voor dat deel van het veld panelen. We zijn afhankelijk van een SDE-subsidie die snel aangevraagd moet worden. En lang wachten betekent dat de investering veel minder aantrekkelijk wordt. Dat heb je geen goede business-case meer.”

Misschien nog wijnranken

Een tweede grote veld met zonnepanelen achter het kasteel viel af omdat daar het rendement te laag was vanwege de bomen die rond dit veld staan. Jan-Willem Pijnenburg: ,,Het is wel een plek waar we op termijn misschien wijnranken kwijt kunnen. We willen in dat geval samenwerken met een wijngaard in de buurt.”