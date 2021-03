Werk aan riool levert nieuwe trekpleister op tussen Middelrode en Berlicum

MIDDELRODE/BERLICUM - Een kweekvijver voor speciale karpers, een speelweide voor kinderen, zitjes voor ouderen in een fraai aangelegd parkje én een koffie- en theehuis dat nu de naam Koekkoek draagt. Een paar jaar geleden waren dat nog wat vage ideeën van twee burgerinitiatieven. Maar nu zijn ze uitgevoerd. In alle stilte, door corona geen openingsfeestje, zijn beiden initiatieven in bedrijf aan de Milrooijseweg tussen Berlicum en Middelrode.

De laatste maanden stonden wat straten in Middelrode op zijn kop. Er werd een nieuw riool gelegd en wel zo dat vies rioolwater werd gescheiden van schoon regenwater: twee verschillende rioolsystemen. Dit zogenaamde afkoppelen gebeurde met plannen voor een aparte waterberging. En die kwam aan de Milrooijseweg te liggen op een braakliggend terrein.

Karpers

Jesse Feuerriegel haakte aan. In die nieuwe vijver kon hij mooie karpers kweken voor zijn bedrijf. Hij verkoopt die karpers onder meer aan visverenigingen. Inmiddels zijn er meer dan honderd jonge karpers uitgezet in de vijver. Je mag er niet gaan vissen voor je plezier. De karpers zijn van Feuerriegel.

Volledig scherm Het nieuwe Koffie- en Theehuis Koekkoek met de karpervijver op de voorgrond. © Jan Zandee fotoburo Bolsius

Rond de vijver was plek voor het tweede initiatief. Dat van Wendy van den Hanenberg en Marloes Mutsaars. ,,We droomden er al een paar jaar van om een mooi koffie- en theehuis op te zetten. We kennen elkaar van de basisschool waar onze kinderen zitten: de Parel. Het klikte goed en dus zijn we gaan samenwerken”, vertelt Van den Hanenberg.

Eigen label: Gluk

Marloes Mutsaars en Wendy van den Hanenberg doken een paar jaar terug al in de wereld van de thee. Ze begonnen een eigen label: Gluk. Op internet en in de schuur ontstond een klein handeltje. Er kwamen ook koffieproducten bij en toebehoren voor thee en koffie.

,,Dat hebben we nu in ons koffie- en theehuis Koekkoek ook allemaal bij elkaar gebracht. We mogen door corona nog geen terras open hebben. Ook binnen mag er nog niemand zitten. Maar op zonnige dagen halen mensen uit Berlicum en Middelrode hier hun producten. En in het parkje op de bankjes drinken ze dan samen een bakkie. Heel gezellig is het al. We hebben er geen reclame voor gemaakt. Maar iedereen weet ons al goed te vinden. Zeker op zonnige dagen.”

Regionale economie

De dames vullen hun etalage ook met koek, gebak en allerlei lekkers. ,,Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij een fabriekje in Maaskant, waar ze allerlei dingen bakken. Daar nemen wij spullen van af. Maar ook een taartenbedrijf uit Berlicum levert banket. Zo leggen we regionaal verbanden om de lokale economie extra te stimuleren.”

Toen de vijver een paar weken geleden nog vol ijs lag, wilden buurtbewoners er graag gaan schaatsen. Van den Hanenberg en Mutsaars willen daar nog wel eens met de gemeente over praten hoe dat dan moet. Want het werd toen niet toegestaan. ,,Toch zou dat erg gezellig zijn in koude perioden. Met op het terras warme chocomel.”