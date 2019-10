Werk aan vennen in Kampina en bij Oisterwijkse Bossen

Ronald van Meygaarden wordt de nieuwe burgemees­ter in Boxtel

21 oktober BOXTEL - Ronald van Meygaarden volgt waarnemend burgemeester Fons Naterop op die op zijn beurt Mark Buijs opvolgde, die in december 2018 in Oosterhout begon als nieuwe burgemeester van die stad. Dat heeft Marielle van Alphen, voorzitter van de vertrouwenscommissie, maandagavond in de raadsvergadering bekend gemaakt.