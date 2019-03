Werk bij De Liempdse Barrier, maar nog geen horecaexploitant

LIEMPDE - Er wordt eindelijk weer hard gewerkt bij de voormalige horecazaak De Liempdse Barrier in de oksel van de A2 bij Liempde. Maar dat betekent niet dat er een nieuwe exploitant is voor het eens vermaarde wegrestaurant. Eigenaar Bibitor bv uit Haaren laat de buitenkant het fatsoeneren, want ‘het bos groeide het parkeerterrein op', aldus eigenaar Alexander Breedijk.

Ook wordt een groot deel van het interieur verwijderd. Daardoor blijft een casco over, waarmee een eventuele nieuwe exploitant zijn eigen gang kan gaan. Die is er nog niet, meldt Breedijk. Hij wil eerst regelen dat er een grote reclamemast geplaatst mag worden op het terrein. Dat moet passanten op de naastgelegen A2 duidelijk maken dat er een horecazaak bij de afrit is gevestigd. Zonder die reclame heeft een nieuwe horecazaak het te moeilijk op die locatie, is zijn opvatting.

Breedijk heeft hierover al enkele keren gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente Boxtel. Het resultaat: hij gaat begin april een aanvraag voor het plaatsen van die reclamezuil indienen.

Funky wegrestaurant

Het pand staat inmiddels een jaar leeg, nadat Boxtelaar Erwin Hiemstra zijn poging zag stranden om er ‘het meest funky wegrestaurant van Nederland’ van te maken. BarHier noemde hij de zaak die een achtenswaardige geschiedenis kent. De naam verwijst naar een tolhuis dat hier in 1742 werd geopend. Vroeger was er een herberg gevestigd, maar ook een boerenbedrijf en een klompenmakerij. De Liempdse Barrier of Barrière was vele jaren een bekend wegrestaurant. Voor de komst van Hiemstra in 2016 stond het pand ook leeg, na een faillissement in 2013. In die tijd circuleerden er even plannen voor een McDonald’s.

Het Haarense bedrijf Bibitor heeft zo’n 130 horecapanden in heel Nederland in portefeuille. Het investeert in horecavastgoed, verhuurt die panden en adviseert over een goede exploitatie ervan.