Werkbedrijf WSD stopt miljoenen in verbouwing en duurzaamheid; zonnepanelen niet toegestaan

Baatbelas­ting? Ammehoela, zeggen ze in Den Dungen

DEN DUNGEN - Het onderwerp reclamebelasting om zo de opzet van het centrummanagement mee te betalen werd van de agenda gehaald bij de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Dat is niet voor niks. Want in Den Dungen vinden de ondernemers het helemaal niks, die extra belasting.

30 juni