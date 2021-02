Dan heb je een nieuw college in Boxtel ... veel irritatie over gang van zaken

10 februari BOXTEL - De irritatie over de gang van zaken rond de vorming van het nieuwe college in Boxtel loopt op. De fractie van de SP spreekt over een uiterst bedenkelijke gang van zaken. En de keuze voor liefst vijf wethouders in financieel moeilijke tijden wordt met name op sociale media flink bekritiseerd.