Maar links er rechts steekt kritiek de kop op. Zoals onlangs van de Bomenbrigade Boxtel. ,,Wij respecteren ieders mening, maar ook leden van de brigade hebben meegepraat over de plannen, die steun hebben van tachtig procent van de mensen die er bij betrokken waren. De kritiek van de Bomenbrigade scharen we onder de rest. De mensen die niet alles krijgen wat ze willen”, schrijft de werkgroep in een reactie aan de gemeenteraad.

Voorkeur doordrukken

In de ogen van de werkgroep probeert de Bomenbrigade via een andere weg de voorkeur door te drukken, tegen de zin in van de meerderheid. ,,En in een veel te laat stadium. Het kan toch niet zo zijn dat een kleine minderheid haar zin krijgt omdat ze het maar blijft proberen. Als de gemeenteraad hecht aan ons werk, hopen we van harte dat het plan 11 februari ongewijzigd wordt vastgesteld.”