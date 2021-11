Werkgroep Rietstok: ‘We missen elke dialoog met gemeente en ontwikkelaar, kom praten’

En in dat filmpje spreekt René van Hooren namens de werkgroep uitnodigend: ,,Kom op de koffie. Kom praten. Wij zijn teleurgesteld dat er geen enkele dialoog is. Noch met de ontwikkelaar van het bouwplan De Rietstok met 28 woningen, noch vanuit de gemeente. Terwijl we in Nederland toch gewend zijn om naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan. Ook al zijn we het niet eens over een onderwerp.”