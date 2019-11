Werkloosheid daalt tegen de trend in gewoon door in Haaren en Gestel

HAAREN - De daling van het aantal werklozen met een ww-uitkering zet in Haaren en Sint-Michielsgestel gewoon door. Dat is opmerkelijk, want het wijkt af van het landelijke en provinciale beeld. Daar is de aanhoudende daling van de afgelopen maanden tot stilstand gekomen en omgezet in een lichte stijging.

Dat geldt ook voor Boxtel. Daar steeg het aantal werklozen die recht hebben op een ww-uitkering in oktober met 0,5 procent, vergeleken met de maand ervoor. In Meierijstad was de stijging hoger: 3 procent. Landelijk gaat het om een stijging van 0,1 procent en in Brabant van 0,9 procent.

In Gestel daalde de werkloosheid met 3,3 procent en in Haaren met 2,6 procent. Deze cijfers komen van het UWV. Die heeft geen verklaring voor de lokale verschillen.

Jaar geleden

UWV vergelijkt niet alleen de cijfers over oktober 2019 met die van een maand eerder. Zij kijkt ook hoe de werkloosheid zich heeft ontwikkeld in een jaar: tussen oktober 2018 en 2019. Die vergelijking laat wel stevige dalingen zien voor alle vier de gemeenten in de Meierij: Haaren - 17,1 procent, Boxtel -16,7 procent, Sint-Michielsgestel -14,9 procent en Meierijstad -11,9 procent.

2020 wordt grilliger