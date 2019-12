Werkloosheid daalt verder in Meierij

SINT-MICHIELSGESTEL - De werkloosheid in de regio Meierij is gedaald in november, vergeleken met een maand eerder. In vergelijking met dezelfde maand in 2018 is de terugloop nog veel groter. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

In Sint-Michielsgestel zakte het aantal werklozen met een ww-uitkering in november met 4 procent, vergeleken met een maand eerder, in Meierijstad met 2,2 procent, in Boxtel met 0,5 procent en in Haaren met 0,7 procent. In Brabant was de gemiddelde daling 2,2 procent. Landelijk was dat 2,5 procent.

Gestel gaat goed

In de vergelijking van november dit jaar en dezelfde maand in 2018 is de daling van het aantal werklozen met een ww-uitkering in de Meierij een stuk groter. Gestel laat de beste cijfers zien: een daling van 16,9 procent. Daarna volgen Boxtel met -14,6 procent, Meierijstad met -13,4 procent en Haaren met -9 procent. Drie van de vier gemeenten doen het dus beter dan het provinciaal gemiddelde van 12 procent terugloop. Landelijk is de gemiddelde daling in een jaar tijd 14,6 procent.

Krapte