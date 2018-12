Werkloosheid in Meierij blijft dalen, ook 50-plussers profiteren nu

MEIERIJ - In lijn met de landelijke en provinciale trend blijft ook de werkloosheid in de regio Meierij gestaag dalen. Boxtel en Sint-Michielsgestel doen het zelfs beduidend beter dan het gemiddelde in Brabant en Nederland. Voor het eerst constateert werkbedrijf UWV dat ook vijftigplussers profiteren van het aanbod aan werk.

In de maand oktober daalde het aantal werklozen met een ww-uitkering in Nederland met 1,7 procent en in Brabant met 1,6 procent, vergeleken met september. In Boxtel ging dat percentage veel sterker omlaag, met 5,3 procent, in Sint-Michielsgestel met 3,5 procent en in Meierijstad met 1,8 procent. In Haaren veranderde er helemaal niks.

Dat de werkloosheid in deze regio sterk daalt, is het beste te zien als de cijfers van oktober dit jaar en oktober 2017 worden vergeleken. In Boxtel, Meierijstad en Gestel is het aantal werklozen meer dan 20 procent lager, in Haaren 13 procent. Daarmee blijft alleen de kleinste gemeente in de Meierij achter bij de landelijke en provinciale trend: een daling van rond de 21,5 procent.

Voor het eerst sinds het herstel van de crisis zich heeft ingezet, daalt het aantal werklozen met een ww-uitkering van 50 jaar en ouder even sterk als onder ww’ers jonger dan 50 jaar. Het UWV constateert dan ook: ‘Werkgevers lijken steeds meer open te staan voor deze oudere doelgroep'.

Amper jonge werklozen

Achter al die percentages gaan natuurlijke echte mensen schuil. In Boxtel waren eind oktober 522 inwoners met een ww-uitkering op zoek naar een baan, in Haaren 181, in Meierijstad 1.113 en in Sint-Michielsgestel 415.

Ondanks de positieve ontwikkeling onder oudere werklozen, tellen de vier gemeenten in de Meierij nog altijd meer werkloze 50-plussers dan lotgenoten die jonger dan 50 jaar zijn. In Boxtel zoeken 281 vijftig- en zestigplussers naar een baan, in Haaren 101, in Meierijstad 616 en in Sint-Michielsgestel 236.