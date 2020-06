Werkloosheid in Meierij: piek moet nog komen

MEIERIJ - De eerste klap op de arbeidsmarkt door het coronavirus kwam hard aan. Die dreunt nog wel na, maar niet zo hard meer, meldt het UWV. Maar die waarschuwt ook: de piek aan nieuwe werklozen moet nog komen. De Meierij laat ondertussen een wisselend beeld zien: in Boxtel en Haaren is het aantal mensen met een ww-uitkering in mei niet gestegen, in Meierijstad en Sint-Michielsgestel wel.

In het hele land ging het aantal werklozen met een ww-uitkering omhoog met 3 procent, in Brabant met 2,5 procent. In Meierijstad was dat 4,5 procent en in Gestel 4,3 procent. In Boxtel daalde de werkloosheid met 0,6 procent. In Haaren bleef het aantal precies gelijk.

Vorig jaar was het beter

Het UWV vergelijkt de werkloosheidscijfers van mei dit jaar ook met die van dezelfde maand in 2019. Landelijk laat dat een stijging zien van het aantal ww-uitkeringen met 20,1 procent en in Brabant met 16,1 procent. De Meierij-gemeenten doen het aanzienlijk beter, met lichtere stijgingen (Boxtel +3,7 procent en Meierijstad +9,7 procent) of zelfs dalingen (Haaren -14,3 procent en Gestel -4,6 procent).

Het UWV kijkt vooral naar de grote lijnen en kan de plaatselijke verschillen daarom niet verklaren. Normaal gaan de werkloosheidscijfers omlaag in mei, vanwege het vele seizoenswerk. Er zit dus zeker een corona-effect in de huidige cijfers, aldus het UWV.

Jongeren