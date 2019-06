Werkloosheid verder gedaald in Meierij, behalve in Haaren

Zestigplussers

Opvallend is dat in de eerste zes maanden van dit jaar meer werklozen van 60 jaar en ouder een baan hebben gevonden en uit de ww zijn gekomen. In heel Brabant stopte voor 36 procent van deze oudere groep werkzoekenden de ww, twee jaar geleden was dat over dezelfde periode nog 27 procent. Toch vindt deze groep nog altijd minder gemakkelijk een baan dan werkzoekenden in andere leeftijdscategorieën. De uitstroom uit de ww ligt daar boven de 70 procent. Overigens hebben niet alle zestigplussers die geen ww meer krijgen een betaalde baan gevonden. Een deel van hen overbrugt de korte periode naar hun pensioen op een andere manier.

Bijstand

Door de krapte op de arbeidsmarkt komen steeds minder mensen na het stoppen van hun ww-uitkering in de bijstand terecht. Volgens het UWV is dat aantal voor het eerst lager dan voor de economische crisis die in 2008 begon. Landelijk stroomde in het jaar van deze peiling, 2017, 4,6 procent van de werklozen na de ww door naar de bijstand, in Brabant was dat 3,8 procent. In de Meierij liggen de percentages lager: Boxtel 3,4 procent, Meierijstad 2 procent en in Haaren en Gestel gaat het om 1 à 2 procent.