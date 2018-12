Westival Boxtel haalt geld op voor Serious Request

BOXTEL - Een dozijn enthousiaste bewoners van Boxtel-West kwam vrijdag 7 december voor het eerst bijeen om een klein festival te organiseren vanwege Serious Request. Donderdag 20 december, heeft het plaats. Die dag lopen de dj’s Jorien Renkema en Rob Janssen door deze regio: via Liempde, Boxtel (langs Westival), Haaren en Oisterwijk naar Tilburg.

Buurtschap West heeft in recordtempo Westival uit de grond gestampt. Mede dankzij de daadkrachtige medewerking van gemeente en sponsoren, aldus mede-organisator Liesbeth van Esch. Tijdens Westival staat een podiumwagen op het plein voor bandenbedrijf Van Esch, Tongeren 16 in Boxtel-West. Daar treden diverse artiesten op, onder wie Tim Schalkx, De Dorini's, Frans Beers, Inch, Harry Hendriks en de Aggemarvanhuisaf Band. Verder is op het plein eten en drinken te koop, kan er meegezongen worden met kerstliedjes en wordt er een goederen- en dienstenveiling gehouden.

Dat is andere koek dan de gebruikelijke activiteiten die het buurtschap - met 125 gezinnen als lid - organiseert, onder meer buurtkampen, nieuwjaarsborrels of een pubquiz. ,,Maar we hebben zeer slagvaardige en enthousiaste mensen in onze buurt wonen”, zegt Liesbeth van Esch. ,,In korte tijd kun je veel gedaan krijgen, als je tenminste veel medewerking krijgt. De gemeente verleende de vergunning binnen een paar dagen en tal van sponsors helpen ons met de materialen die we nodig hebben.”

Vanuit Liempde

Na de eerste vergadering heeft een groep van zo’n twintig buurtbewoners de schouders onder Westival Boxtel gezet. De buurt omvat het deel van Boxtel tussen de spoorlijnen tot de gemeentegrens met Haaren. Liesbeth van Esch: ,,We doen dit echt voor het goede doel, Serious Request, een mooie actie. We gaan er vanuit dat de dj’s Jorien en Rob tijdens Westival door onze straat lopen; wij starten om 16.30 uur en gaan door tot 21.00 uur. Maar het kan zijn dat hun schema hen iets eerder door Boxtel voert. Ze vertrekken namelijk omstreeks 15.00 uur vanuit het Raadhuisplein in Liempde voor hun dagetappe. Maar uiteindelijk organiseren we dit niet voor de dj’s, maar voor de actie en het publiek.”

Geen glazen huis

De jaarlijkse actie Serious Request heeft dit jaar een andere opzet: geen glazen huis op een vaste locatie, maar koppels dj’s lopen een kleine week lang verschillende routes door het land en eindigen allemaal in Utrecht. Onderweg wordt geld ingezameld voor drie goede doelen. Het Boxtelse buurtschap haalt geld op voor reanimatie in Nederland. De organisatie vraagt 2,50 euro entree en hoopt verder op gulle giften en een goede omzet.